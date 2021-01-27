«КПРФ устарела и разваливается на части»

Геннадий Зюганов продолжает кампанию осуждения Алексея Навального. Лидер КПРФ накануне заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным несогласованные митинги 23 января, с тем чтобы сделать далекоидущие выводы. Он также заявил о недопустимости вовлечение молодежи в несанкционированные акции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Компартия столкнулась с очень серьезным внутренним кризисом.

В системной оппозиции неладно. В Коммунистической партии Российской Федерации все четче проявляются черты раскола. Надо сказать, что подобное происходит не в первый раз. Как правило, причина в том, что некогда пролетарская партия научилась прекрасно уживаться с нынешней капиталистической властью, и это немножко расходится с идеалами страстных борцов против классового неравенства — большевиков-ленинцев.

Нынешние зюгановцы по-прежнему ходят в Мавзолей, посылают дежурные проклятия в адрес недобитых либералов-рыночников, а также бюрократов на местах, пытаются поднять на знамена образ Сталина — и на этом, пожалуй, все. С руководством государства у них отношения, конечно, не то что бы идеальные, но, скажем так, компромисс всегда удается найти. Перефразируя их же классика, отдалились они от простого народа. Тем не менее, несмотря на внутренние разногласия, Геннадий Зюганов удерживал как свое лидерство, так и партийное единство в целом.

Но время делает свое дело. В последние годы приходится все больше лавировать, идти на компромиссы, а это, как известно, чревато последствиями. Поэтому нередко приходится выслушивать серьезные упреки, в том числе со стороны Кремля. Достаточно вспомнить всеобъемлющую кампанию против кандидата-коммуниста Павла Грудинина. И вот новое серьезное испытание — что там говорить, как бы оно не стало роковым — не секрет, что немалая часть партийцев симпатизирует Алексею Навальному, а некоторые просто откровенно с ним дружат. При том, что сам Зюганов категорически от него отмежевался и продолжает это делать, не жалея красивые эпитеты. Тем временем соратники нанесли очередной серьезный удар в спину. Несогласованные протестные акции были поддержаны такими видными коммунистами, как Валерий Рашкин и Сергей Левченко, не говоря уж о многих рядовых членах.

Сложилась очень неприятная для Зюганова тенденция: выросли новые агрессивные политики.

Они далеки от ленинско-сталинских идеалов, но при этом хорошо понимают, что такое социальная справедливость, которой все меньше. Они используют популярные левые идеи и КПРФ, как легальную и самую протестную партию, для своего продвижение во власти. Геннадий Андреевич уже не мальчик. Ему с каждым днем все труднее справляться с такой фрондой. И попытки дрейфовать к маргиналам-сталинистам явно не способствуют улучшения положения, равно как и публичное поругание Навального, что только усугубляет партийный раскол.

Что же дальше? Мы приходим опять к одному и тому же. Нынешняя КПРФ устарела и разваливается на части. По большому счету, устарела не только одна Компартия. Сложно представить себе ЛДПР без Владимира Вольфовича, дай бог ему здоровья. «Справедливая Россия» с ее очень спорным усилением, мягко говоря, проходит стадию реформирования. То есть это будет уже совсем другая партия, совершенно непонятно какая. Хотя очень может быть, что именно она при поддержке административного ресурса и заменит нынешнюю КПРФ с ее противоречиями. Так что мы видим очередной кризис. Старая системная оппозиция, похоже, в нынешнем виде перестает существовать.