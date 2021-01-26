Улица Маршала Ф. Я. Фалалеева в Ижевске станет продолжением улицы Олега Кошевого

Улицу Маршала Ф. Я. Фалалеева в Ленинском районе Ижевска переименуют. Она станет продолжением ул. Олега Кошевого до пересечения улиц Автономной и Колхозной, говорится постановлении на сайте городской администрации.

«Переименовать существующую улицу Маршала Ф. Я. Фалалеева в улицу Олега Кошевого в Ленинском районе (продление улицы Олега Кошевого до пересечения улиц Автономной и Колхозной). Главному управлению архитектуры и градостроительства администрации Ижевска внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в государственный адресный реестр»,— говорится в документе.