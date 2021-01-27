Миноритарии прозванивают МГТС

В интернет-провайдере «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), на 94,7% принадлежащем МТС, наметился корпоративный конфликт. Три миноритария компании пытаются через суд признать недействительным собрание акционеров, прошедшее в июне, на котором МГТС решила не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, тогда как годом ранее они составляли 22 млрд руб. Независимые юристы предупреждают, что у истцов мало шансов выиграть в этом конфликте.

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска трех миноритарных акционеров интернет-провайдера МГТС — Татьяны Крупко, Виктора Гришина и Геннадия Медведева, заседание по делу намечено на 27 января, обнаружил “Ъ” в базе суда. Истцы требуют признать недействительным годовое общее собрание акционеров, прошедшее 19 июня 2020 года. Связаться с ними “Ъ” не удалось.

Причиной иска стали претензии миноритариев по организации и проведению собрания акционеров МГТС в июне прошлого года, подтвердили “Ъ” в пресс-службе МТС. «Собрание акционеров прошло в строгом соответствии с действующим законодательством. Мы готовы предоставить уважаемым акционерам исчерпывающие разъяснения в любой удобной форме»,— заявил представитель компании. Близкий к ней собеседник “Ъ” предполагает, что причиной недовольства акционеров мог стать отказ МГТС от выплаты дивидендов по итогам 2019 года, решение о котором было принято на собрании.

До прошлого года МГТС выплачивала дивиденды. По итогам 2018 года их объем составил 22,1 млрд руб. при выручке компании 38,7 млрд руб. и чистой прибыли 19,6 млрд руб. В 2019 году выручка сократилась до 38,5 млрд руб., чистая прибыль — до 17,6 млрд руб. В компании не объясняли решение об отказе от выплаты дивидендов за 2019 год.

Как сообщал “Ъ” 20 января, по мнению Аналитического кредитного рейтингового агентства, ухудшение ситуации с дивидендами может ждать всех операторов связи из-за планируемых инвестиций в запуск нового стандарта 5G (они оцениваются в 1 трлн руб. до конца 2027 года). Инвестировать в 5G будет в том числе основной акционер МГТС — МТС. Сама же МГТС предоставляет услуги домашнего интернета. По данным TelecomDaily и «ТМТ Консалтинга», у МГТС около 1,8 млн абонентов широкополосного интернета на конец 2020 года, компания лидирует на московском рынке.

В последние годы крупные телеком-операторы неплохо себя чувствовали с точки зрения денежного потока и выплачивали дивиденды по акциям, так что решение МГТС не выплачивать их, скорее всего, было связано с политикой по управлению денежными потоками внутри МТС, считает аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович.

Попытка миноритариев признать недействительным годовое собрание акционеров — нераспространенная ситуация, отмечают опрошенные “Ъ” эксперты. Когда после долгого периода стабильных дивидендов компания прекращает их выплату, у миноритарных акционеров возникает естественное стремление оспорить решение мажоритариев, рассуждает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров

Но шансов у истцов мало, полагают юристы. Чаще всего суды признают недействительными итоги собраний акционеров в связи с нарушением порядка их созыва или отсутствием необходимого кворума при принятии решений, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «Информация о проведении собрания была размещена на сайте центра раскрытия информации. Скорее всего, суд посчитает это достаточным для соблюдения процедуры извещения акционеров. На собрании присутствовали лица, имеющие 99,17% голосующих акций»,— указывает господин Тажиров. В совокупности эти обстоятельства, по его мнению, оставляют мало шансов на удовлетворение иска.

Никита Королев