Новым спикером Ярославской областной думы станет Михаил Боровицкий

Новым председателем Ярославской областной думы скорее всего будет избран депутат облдумы Михаил Боровицкий, сообщил “Ъ-Ярославль” источник, близкий к руководству думы, просивший не называть его имени. По информации источника, кандидатуру Михаила Боровицкого неофициально согласовали на всех уровнях, в том числе, на уровне администрации главы государства.

Должность председателя областной думы стала свободной после того, как 30 декабря в автокатастрофе погиб прежний спикер думы Алексей Константинов. Избрание председателя думы должно произойти на пленарном заседании депутатами облдумы. Ожидается, что такое заседание будет назначено на февраль 2021 года.

В настоящее время Михаил Боровицкий в региональном парламенте занимает должность председателя комитета по аграрной политике. Он уже был председателем облдумы с 2013 года по 2018 год. До этого он работал заместителем губернатора Ярославской области и главой Первомайского района.

Антон Антонов