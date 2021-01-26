Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по информбезопасности

Главы МИДов России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в Москве.

«Мы только что подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности»,— сообщил господин Лавров после подписания (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров добавил, что соглашение позволит координировать действия России и Ирана «в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве, и в условиях их все большего влияния и на международные отношения, и на положение дел в отдельных странах».

Также глава российского МИДа надеется, что США вернутся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. «Мы подробно говорили о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, у нас единая позиция. Мы заинтересованы в его полноценном сохранении и убеждены, что путь к этому лежит исключительно через последовательное, всестороннее выполнение этого важнейшего документа всеми вовлеченными сторонами на основе резолюции СБ ООН 2231. Мы надеемся, что усилия, которые сейчас предпринимаются, дадут результат и позволят сохранить СВПД, а США вернутся к полному выполнению указанной резолюции СБ, и это в свою очередь создаст условия для соблюдения всех требований ядерной сделки ИРИ»,— отметил он.

О том, как в Иране восприняли смену президента США, — в материале “Ъ”.