Twitter представил функцию Birdwatch для борьбы с дезинформацией

Сервис микроблогов Twitter анонсировал запуск Birdwatch — системы для борьбы с фейками и дезинформацией, в которой комментарии могут оставлять пользователи. Пока система работает в тестовом режиме на отдельном сайте в США, однако если технология окажется успешной, то ее внедрят в основную платформу Twitter.

Сервис будет работать следующим образом: пользователи смогут оставлять комментарии по поводу записей, которые кажутся им фейковыми или вводящими в заблуждение, а потом другие пользователи смогу оценивать, насколько этот комментарий полезен или нет. В Twitter хотят построить сообщество «наблюдателей» и надеются, что работа пользователей будет напоминать Reddit или Wikipedia. В компании также провели около 100 интервью с политиками, пользующимися Twitter, и получили их поддержку в инициативе.

Евгений Федуненко