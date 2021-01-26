ФНС начала контролировать цены на продукты

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на значимые продукты, сообщил источник “Ъ” в крупной пищевой компании. Ранее налоговики с подобными вопросами не обращались, отметил он.

В списке значимых товаров — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и др. Обращаться за информацией налоговые службы могут как к поставщикам, так и в торговые сети.

Участники рынка отметили, что предсказать динамику сложно. Также их беспокоит риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну.

Подробности — в материале “Ъ” «В едимстве — сила».