«ВСМПО-Ависма» и Boeing подписали долгосрочное соглашение о поставках титана Свердловская компания будет обеспечивать поддержку сбыта и услуг

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» и компания Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции, сообщили в пресс-службе корпорации.

Согласно условиям контракта, «ВСМПО-Ависма» будет поставлять компании Boeing и ее поставщикам титановые поковки с целью обеспечения потребностей в изготовлении гражданских самолетов различных моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737. Совместное предприятие корпорации и Boeing — Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде (Свердловская область) будет осуществлять механическую обработку значительной части продукции. В рамках ранее подписанного отдельного контракта, ВСМПО продолжит поставки титанового проката компании Boeing и ее поставщикам.

«Заключение соглашения отражает нашу приверженность долгосрочным отношениям между"ВСМПО-Авсима" и Boeing. Наша компания уже третье десятилетие тесно сотрудничает с Boeing. Мы высоко ценим наши партнерские отношения и заинтересованы в их дальнейшем развитии», — рассказал генеральный директор корпорации Дмитрий Осипов.

«Мы достигли еще одной важной вехи, продолжив наше взаимовыгодное сотрудничество. ВСМПО уже многие годы остается надежным стратегическим партнером Boeing», — отметил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

Как объяснили в пресс-службе компании, «ВСМПО-Ависма» будет обеспечивать поддержку сбыта и услуг по этим контрактам, включая логистику, механическую обработку и своевременную поставку титановой продукции через свою сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.

Напомним, в январе этого года Министерство торговли США исключило корпорацию «ВСМПО-Ависма» из санкционного списка. Включение корпорации в список «конечных военных пользователей», которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств, признано властями США ошибкой.