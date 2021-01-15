«ВСМПО-Ависма» убрали из санкционного списка США

Министерство торговли США исключило корпорацию «ВСМПО-Ависма» из санкционного списка. Включение корпорации в список «конечных военных пользователей», которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств, признано властями США ошибкой. Об этом сообщает РБК.

О том, что корпорация «ВСМПО-Ависма», владеющая производственными комплексами в Березниках и Верхней Салде, попала в санкционный список США, стало известно 22 декабря 2020 года. Помимо «ВСМПО-Ависма» в новый список, опубликованный на сайте Министерства торговли США, вошли 103 китайские и российские организации. Все они отнесены к так называемым конечным военным пользователям. Теперь для работы с такими организациями американские компании должны будут получать разрешение властей.

«ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших в мире производителей титана. 65% акций принадлежит зампредседателя совета директоров компании Михаилу Шелкову, 25% плюс одна акция — госкорпорации «Ростех». «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса Airbus Group и 100% — Embraer.