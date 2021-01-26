Вагоны разгоняются под горку Их выпуск в 2020 году упал почти на 29%

Вагоностроители закончили 2020 год со значительным снижением объема продаж, на 28,7%, однако этот результат все равно гораздо лучше того, что ожидали на рынке. Ситуацию удалось отчасти выправить во втором полугодии, но, по мнению экспертов, в основном за счет демпинга со стороны вагоностроителей, который они не смогут долго поддерживать из-за подорожания металла. Этот фактор может подкосить рынок в 2021 году, усугубив сложности, вызванные профицитом вагонов и затяжным периодом низких ставок.

Российские вагоностроители в 2020 году поставили в Россию и страны «пространства 1520» (где ширина железнодорожной колеи совпадает с российской и составляет 1520 мм) 56,2 тыс. вагонов, на 28,7% меньше, чем годом ранее, следует из расчетов «Infoline-Аналитики». Наибольший спад зафиксирован во втором квартале — 42,3%. Выпуск полувагонов, самого массового типа подвижного состава, сократился на 42,2%, до 21,8 тыс. единиц. На 21,3%, до 11,9 тыс., упала закупка фитинговых платформ, на 21,9%, до 7 тыс.,— зерновозов. При этом закупки цистерн выросли на 73,7%, до 6,4 тыс., а крытых вагонов — на 60,3%, до 5 тыс. Плановое списание вагонов за год составило 22,9 тыс. единиц.

Объединенная вагонная компания (ОВК) поставила на рынок около 16,8 тыс. вагонов, на 20% меньше, чем в 2019 году. Производство Уралвагонзавода (УВЗ) упало более чем на 40%, до 10,5 тыс. вагонов.

Крупнейшие закупки новых вагонов в январе—сентябре осуществила Первая грузовая компания Владимира Лисина — 6,7 тыс. полувагонов, 500 крытых вагонов и свыше 300 окатышевозов. На втором месте Федеральная грузовая компания (входит в ОАО РЖД), закупившая 3,6 тыс. инновационных полувагонов, 83 контрейлерных и 500 универсальных платформ. «Модум-Транс» Дмитрия Артякова и Андрея Бокарева приобрел более 2,7 тыс. инновационных полувагонов и 170 пищевых цистерн, ГК РТК (подконтрольна ВТБ, Константину Засову и Константину Синцову) купила более 3,5 тыс. инновационных и 1,8 тыс. типовых зерновозов. «Уголь-Транс» (кэптивный оператор УГМК) купил почти 3 тыс. полувагонов.

В «Infoline-Аналитике» отмечают, что существенным фактором ценообразования на рынке подвижного состава стал дорожающий металлопрокат. Рост цен оказался настолько заметным, что в конце года правительство задумалось о введении экспортных пошлин (см. “Ъ” от 28 декабря 2020 года). Только в январе по отношению к декабрю цена горячекатаного листа выросла на 24,4%.

В то же время, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, на рынке ожидали, что итоги 2020 года будут гораздо хуже: второе полугодие оказалось позитивнее прогнозов. Эксперт объясняет ситуацию в том числе снижением цен, к которому прибегли производители в четвертом квартале. Однако, уточняет он, непонятно, как вагоностроители справятся с поставками по низким ценам с учетом подорожания металла.

На первое полугодие 2021 года законтрактовано около 9,5 тыс. полувагонов по двум соглашениям — ГТЛК с ОВК и «Уголь-Транса» с УВЗ. Но дальше, подчеркивает господин Бурмистров, вагоностроителям неизбежно придется индексировать цены в связи с ростом цен на металлопродукцию, и даже позитивная динамика грузооборота лишь отчасти сократит профицит вагонов на сети.

Металл занимает более 60–75% в себестоимости вагона в зависимости от модели, и его подорожание снизит и без того невысокую рентабельность производителей, соглашается заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. А с учетом долгосрочного прогноза низких ставок на рынке оперирования и того, что вагоностроители и в 2020 году работали, и в 2021 году будут работать на грани рентабельности или с очень низкой маржой, рост цен на металл дополнительно снизит выпуск вагонов. Также, отмечает господин Савчук, дополнительные затраты понесет ремонтный сектор, где маржинальность сегодня находится на очень низком уровне и рост затрат зачастую компенсируется снижением качества.

Господин Бурмистров полагает, что в 2021 году будет продано примерно 40–44 тыс., а списано до 29 тыс. вагонов. В структуре закупок доля полувагонов составит до 30%, фитинговых платформ — более 20%. Доля парка с увеличенной осевой нагрузкой, уточняет эксперт, вырастет с 45,7% в 2020 году до 55–60% в 2021-м.

Наталья Скорлыгина