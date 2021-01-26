Пандемия дала отсрочку зицпредседателям

По материалам налоговых органов в Челябинской области в 2020 году завели более 80 уголовных дел о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном использовании документов для учреждения или реорганизации компаний. По сравнению с 2019-м этот показатель увеличился, однако обвинительных приговоров стало меньше. Последнее, по мнению экспертов, связано с увеличением средней длительности расследований, произошедшим из-за пандемии. Юристы отмечают, обвинительные приговоры по делам об оформлении юрлиц на подставных учредителей редко предполагают реальные тюремные сроки.



В 2020 году в Челябинской области выросло количество уголовных дел, возбужденных по фактам «незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц» (ст. 173.1 УК РФ) и «незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридических лиц». По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, по материалам ведомства было возбуждено 87 таких дел и вынесено 37 обвинительных приговоров. Как сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе УФНС, в 2019 году дел по этим статьям было заведено меньше — 69, между тем обвинительных приговоров в позапрошлом году было больше — 52.

В налоговой службе отмечают, что граждане, на которых оформляют компании, как правило, за незначительное денежное вознаграждение представляют документы в регистрирующие органы или выдают нотариальные доверенности для этого третьим лицам. «После регистрации фирмы они не участвуют в ее финансово-хозяйственной деятельности, становясь подставными лицами по смыслу ст. 173.1 и 173.2 УК РФ»,— поясняют в УФНС. Подставными лицами считаются учредители или руководители организаций, данные которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц без их ведома или путем введения в заблуждение.

В УФНС отмечают, что зачастую лицо, которое соглашается зарегистрировать компанию на свое имя, «не осознает, что, получив минимальную выгоду за регистрацию организации, понесет серьезную ответственность за свои действия». Ст. 173.1 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Эти меры наказания предусмотрены как за организацию (создание, реорганизацию) компании через подставных лиц, так и за предоставление документов, повлекших внесение таких сведений в ЕГРЮЛ. Ст. 173.2 УК РФ предполагает штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет.

Партнер адвокатского бюро КРП Михаил Кириенко отмечает, что часть приговоров в 2020 году, скорее всего, была вынесена по ранее возбужденным делам. «В связи с коронавирусом у нас в регионе, да и во всей стране откладывались сроки заседаний, дела рассматривались долго. Эти преступления не относятся к тяжким, поэтому большого рвения по их расследованию нет».

Эксперт отмечает, что в случае обвинительных приговоров по уголовным делам по ст. 173.1 и 173.2 УК РФ суды чаще всего назначают наказание в виде штрафов или обязательных работ. К реальным срокам подсудимых приговаривают крайне редко, в отличие от прежних времен, когда действовала ст. 173 «лжепредпринимательство» (упразднена в 2010 году). «Но сейчас незаконное образование юридических лиц часто рассматривается как способ совершения другого, более тяжкого преступления — мошенничества или организации преступного сообщества»,— говорит адвокат.

Эксперт добавил, что практика выявления незаконно образованных юридических лиц осложнилась. «Если раньше с номинальными организациями все было понятно, через них выводили деньги, после чего эти юрлица закрывались, то сейчас стало больше так называемых буферных компаний, у которых есть минимальная деятельность»,— отметил юрист.

Артур Якушко