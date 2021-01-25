Си Цзиньпин предупредил о возможном начале «новой Холодной войны»

Государства должны объединить усилия для борьбы с коронавирусом COVID-19, а не начинать «новую Холодную войну», заявил председатель КНР Си Цзиньпин на международном экономическом Давосском форуме, который проходит онлайн. По его словам, политика конфронтации государств приведет к тупику.

«Создание небольших группировок или начало новой Холодной войны, чтобы отвергать, угрожать или запугивать других ... приведет только к расколу мира»,— создал председатель КНР (цитата по AFP).

Несколько месяцев назад, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен вести ни с кем «ни холодную, ни горячую войну». Он также сообщил о решении выделить $50 млн в поддержку плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию.

Также на Давосском форуме планирует выступить президент России Владимир Путин. Как уточнил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков, выступление российского президента запланировано на среду, 27 января.

Эксперты форума о мировых рисках в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Будущее в опасности».