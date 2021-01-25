Толстой вновь утвержден заместителем председателя ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой занял пост заместителя председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Сегодня, 25 января, в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ.

Перед началом сессии украинская делегация оспорила полномочия российской делегации. «Это происходит каждый год, для нас это уже рутина. Далее ее мнение будет направлено в Комиссию по мониторингу для доклада и в Комиссию по регламенту для подготовки заключения»,— сказал журналистам господин Толстой (цитата по ТАСС).

Депутат уточнил, что решение о подтверждении или неподтверждении полномочий ПАСЕ примет общим голосованием. Как заявил глава ПАСЕ Рик Даемс, голосование состоится в четверг, 28 января. В последний раз полномочия России оспаривались в январе 2020 года.

В ходе этой зимней сессии ПАСЕ изберет своего председателя и судей Европейского суда по правам человека, также планируется обсудить вопросы применения вакцин для профилактики COVID-19. Последний раз ПАСЕ собиралась очно в январе 2020 года, а все последующие сессии отменялись из-за коронавируса.

Об участии российской делегации в сессии — в материале “Ъ” «Нет повода не ехать».