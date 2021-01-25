Операторы связи предупредили о риске замены «умных» счетчиков электроэнергии

Стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, следует из письма МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 заместителю главы Минцифры Олегу Иванову от 22 января (есть у “Ъ”). Перечень утвержден приказом Минцифры. При этом только в Центральной России используется около 1 млн таких «умных» счетчиков.

Операторы связи предупредили, что из-за действий Минцифры может потребоваться замена оказавшихся вне закона счетчиков, что приведет к росту цен на электроэнергию. В самом ведомстве утверждают, что перечень будет носить рекомендательный характер.

Подробнее — в материале “Ъ” «Счетчики подкручивают под новый протокол».