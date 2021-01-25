Ретроавтомобили поедут по современным правилам

Минтранс отверг идею Российской автомобильной федерации (РАФ) вывести классические автомобили из-под действия знаков, запрещающих проезд машин с неэкологичными двигателями. В будущем, когда такие указатели появятся на улицах, любители автостарины и организаторы автовыставок могут столкнуться с различными сложностями, считает организация. В министерстве сочли инициативу «преждевременной».

“Ъ” ознакомился с текстом протокола совещания в Минтрансе (проходило в конце 2020 года), где обсуждались предложения РАФ по изменению правил дорожного движения. Организация предложила вывести из-под действия знаков, запрещающих проезд автомобилей с низким экологическим классом, классические и спортивные автомобили. В министерстве идею признали «преждевременной», следует из протокола. В пресс-службе ведомства “Ъ” это подтвердили.

«Экологические» указатели ввели в ПДД в 2017 году и до сих пор нигде не применяли. Из-под их действия уже выведен транспорт Минобороны, полиции, пожарной охраны, скорой помощи, почты. Минтранс в рамках проекта изменений в ПДД, о котором “Ъ” уже рассказывал (документ затрагивает разные темы, включая перемещение на электросамокатах, уточнения действия знаков и т. д.), хочет добавить в перечень исключений также электромобили и машины на газовом топливе. РАФ предложила добавить классические и спортивные авто (такой статус получают транспортные средства, соответствующие определенным ГОСТам). На легковые авто старше 30 лет, напомним, не распространяются действия техрегламента о безопасности колесных транспортных средств (в том числе требования по экологии).

Таких транспортных средств на дорогах немного, их использование не является «повседневным» (чаще всего — в рамках автошоу, в выходные дни весной и осенью), поэтому негативно влиять на экологическую ситуацию они не могут, считают в РАФ.

В будущем ГИБДД может выделить все эти автомобили из общей массы с помощью специальных номеров — это уже предусмотрено действующим ГОСТом на регистрационные знаки. Если поправки не внести, то организация ралли, парадов, пробегов и иных мероприятий с участием различной «классики» усложнится, исчезнет «возможность бесплатной демонстрации объектов технической культуры». В Германии, подчеркнули в организации, действующие ограничения по экологическому классу на классические и спортивные ТС не распространяются.

Российская автомобильная федерация, созданная в 1991 году, является преемником Федерации автомобильного спорта СССР, объединяет автоспортсменов различных дисциплин, тренеров, судей, реставраторов автостарины и т. д. Организацию возглавляет бывший глава ГИБДД России, управляющий директор «Ростеха» по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов.

На совещание, где обсуждались идеи РАФ, Минтранс позвал представителей ГИБДД, ФГУП НАМИ, Минпромторга. Не существует системы «категорирования» классических и спортивных авто в зависимости от «соответствия их современным требованиям безопасности», нет и критериев, по которым можно определить «условия участия допуска транспортных средств к движению», заявили представители ГИБДД (следует из протокола). Только после создания системы допуска можно обсуждать вопросы выведения этих автомобилей из-под действия знаков. Также надо разработать отдельную диагностическую карту, чтобы «классика» и «спорт» могли проходить техосмотр, считают в НАМИ.

Зампред комитета классических автомобилей РАФ Петр Шляхин считает позицию Минтранса «неконструктивной». «Нормы безопасности, о которых говорят в МВД, не имеют никакого отношения к установке новых знаков,— пояснил он.— Вопросы сохранения национальной истории и культуры в области техники должны рассматриваться государством в увязке со всеми законодательными и нормативными изменениями. О судьбе классических и спортивных авто надо думать заранее, внеся соответствующие поправки в правила. А правила допуска к движению, о которых говорит Минтранс, уже давно разрабатываются». Минпромторг, в частности, уже готовит новое постановление правительства, которое позволит вносить в электронный ПТС специальные отметки, обозначающие, что машина имеет статус «классической» или «спортивной».

Напомним, в 2018–2019 годах на уровне правительства РФ обсуждалась концепция «экологических» зон в Москве и Санкт-Петербурге, куда будет запрещено въезжать автомобилям с низким экологическим классом (на границах этих территорий, предполагалось, и будут установлены новые дорожные знаки). Однако впоследствии проект был заморожен.

Планов по установке «экологических» знаков пока нет, заявили “Ъ” в дептрансе Москвы.

Решение, по данным “Ъ”, не принято в связи с тем, что у 17,4 млн автомобилей (это треть всего автопарка России) в документах экологический класс отсутствует (непонятно, можно ли их пускать в зоны действия знаков и использовать для проверки камеры). В начале 2020 года в МВД сообщали о проведении «научно-исследовательской работы» по определению экологического класса у такого типа автомобилей, эту работу дептранс Москвы заказал у НАМИ. В НАМИ результаты исследования не комментируют.

Иван Буранов