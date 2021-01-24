В Черноземье COVID-19 за сутки подтвердился еще у 1240 пациентов, умерли 32

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ сообщил 24 января о еще 1240 заболевших за сутки в Черноземье. Общее число инфицированных в макрорегионе достигло 173,728 тыс. Из них выздоровели уже 154,557 тыс., причем за сутки - 1252. Число летальных случаев остается высоким - 32 за сутки, а за весь период пандемии уже - 3064.

Так, в Белгородской области вирус за сутки подтвердился еще у 180 граждан, а всего уже - 26,238 тыс. раз. Новых выздоровевших - 57, а всего - 23,86 тыс., летальных случаев за сутки шесть, а с начала пандемии уже - 336.

В Воронежской области за сутки диагноз подтвердился еще у 391 пациента, а всего уже - 55,556 тыс. раз. Новых выздоровевших - 397, а всего - 50,257 тыс., умерли за сутки 14 пациентов с коронавирусом, а с начала пандемии уже - 1457.

В Курской области заболели еще 183 человека, а всего уже - 25,028 тыс. Новых выздоровевших - 179, а всего - 22,122 тыс., летальных случая - три, а с начала пандемии уже - 348.

В Липецкой области болезнь подтвердилась еще у 155 пациентов, а всего уже - 19,879 тыс. Новых выздоровевших - сразу 283, а всего - 15,936 тыс., летальных исходов за сутки - три, а за весь период - 351.

В Орловской области - еще 172 подтвержденных случая коронавируса, а всего - 25,563 тыс. Новых выздоровевших - 156, а всего - 22,586 тыс., не справились с болезнью три пациента, а с начала пандемии уже - 322.

В Тамбовской области вирус подтвердился еще у 159 пациентов, а всего уже у 21,464 тыс. Новых выздоровевших - 180, а всего - 19,796 тыс., умерли за сутки три пациента с коронавирусом, а с начала пандемии уже - 250.

Кто одним из первых в Курске сделал прививку от коронавируса, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков