Курский и Рыльский митрополит Герман сделал прививку от коронавируса

Митрополит Курский и Рыльский Герман сделал накануне прививку от коронавируса. Она, как рассказали «Ъ-Черноземье» в региональной администрации, не вызвала осложнений. Затем владыка обратился к курянам с просьбой доверять медикам.

«Прошлый год был очень трудным. Многие из нас, наших близких перенесли новую тяжелую болезнь, а некоторых мы проводили в путь всея земли,- напомнил митрополит. - Сейчас начинается массовая вакцинация. Я считаю своим долгом сам ее пройти и вас призываю. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Я всех призываю слушаться наших врачей, проявить благоразумие. Будем беречь себя, беречь жизнь».

Вчера же в Курской области с учетом эпидемиологической ситуации до 8 февраля продлили запрет на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, а также функционирование танцевальных площадок, дискотек и караоке.

О том, сколько вакцин ожидают в макрорегионе и в какой период, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий