Главные новости к утру 24 января

В России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального. К 5:00 мск число задержанных оценивалось в 3,3 тыс. человек, а по окончании 23 января — в 3 тыс. Во Владивостоке, где уже наступил день, местный штаб господина Навального призвал воздержаться от участия в акциях. В Москве следователи возбудили три уголовных дела — о нападении на представителей власти, хулиганстве и повреждении имущества. Во Владивостоке, где уже наступил день, местный штаб господина Навального призвал воздержаться от участия в акциях. О протестах

Президент США Джо Байден провел первый разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны подтвердили приверженность НАТО и, по сообщению Белого дома, обсудили необходимость единства принципов внешней политики с Россией. После акций в поддержку Алексея Навального внешнеполитические ведомства двух стран осудили реакцию российских властей.

Умер американский журналист и телеведущий Ларри Кинг. Причина смерти 97-летнего господина Кинга не уточняется, однако СМИ сообщали, что у него обнаружили коронавирус. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего.