Джонсон подтвердил приверженность НАТО в первом разговоре с Байденом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом, сообщает пресс-служба офиса британского премьера. Стороны подтвердили готовность дальнейшего сотрудничества в рамках НАТО и возможность соглашения о свободной торговле между двумя странами.

«Основываясь на долгой истории сотрудничества между Великобританией и США по вопросам безопасности и обороны, лидеры вновь подтвердили приверженность альянсу НАТО и общим ценностям в продвижении прав человека и защите демократии»,— указано на сайте правительства Великобритании. По его сведениям, говоря о возможности торгового соглашения, господин Джонсон «повторил свое намерение разрешить текущие проблемы в торговле как можно скорее».

Британский премьер также одобрил решение господина Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранение и Парижское соглашение по климату. Напомним, США прекратили обязательства по сотрудничеству во время президентства Дональда Трампа. В день после инаугурации господин Байден отменил ряд решений своего предшественника — в частности, запрет на въезд граждан ряда мусульманских стран.

О первых указах нового президента США — в материале “Ъ” «Джо Байден разбирается с наследством».