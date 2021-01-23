В Минске на митингах начались задержания

В Белоруссии во время акций протеста начались задержания, портал Tut.by информирует о порядка 100 задержанных. Правозащитный центр «Весна» сообщает о 13 задержанных в Минске на момент выпуска новости.

Проходящие сегодня, 23 января, акции называются «Цепи солидарности». В Минске, по данным правозащитников, проводятся точечные задержания демонстрантов.

Несколько человек провели акцию напротив стелы «Минск — город-герой». Они держали бело-красно-белые флаги — символ оппозиции.

Сообщается, что в Минске во время раздачи еды бедным задержаны активисты «Еды вместо бомб» в Михайловском сквере. Также забрали людей, которые пришли получить поддержку. Активисты находятся в Октябрьском РУВД. Остальных увезли в Ленинское, фамилии задержанных выясняются.

Ранее в Белоруссии массовые акции протеста проходили по воскресеньям. Они не прекращаются с августа 2020 года, когда в республике прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.