Задержанных в Казани журналистов выпустили из отдела полиции

Задержанных при освещении акции в поддержку Алексея Навального журналистов отпустили из отдела полиции. Об этом «Ъ-Казань» сообщил главный редактор «Казанского репортера» Антон Райхштат.

По его словам, никаких протоколов журналистов не составили, но переписали данные. В отделе они пробыли около двух часов. Среди задержанных также были сотрудники «Эфира», «Татар-информ», Progorod, Kazanfirst.

«Мы не комментируем эту ситуацию»,– заявили «Ъ-Казань» в пресс-службе МВД по Татарстану.

Подробнее об акциях протеста в стране — в трансляции «Ъ».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"