На координатора Краснодарского штаба Навального возбудили административное дело

Фото: Facebook Миаила Беньяша

УМВД по Краснодару возбудило дело об административном правонарушении в отношении координатора регионального штаба Алексея Навального Анастасии Панченко. Она подозревается в оскорблении действующего президента России Владимира Путина посредствам интернета (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Активистке грозит от 30 до 100 тыс. руб. штрафа. Информацию об этом в социальных сетях опубликовал краснодарский адвокат Михаил Беньяш. По его словам, госпоже Панченко было вручено определение о возбуждении дела после ее ходатайства о необходимости проведения лингвистической экспертизы.

Согласно полицейскому определению, административное дело возбуждено после поста Анастасии Панченко в Instagram, где она называет Владимира Путина экстремистом, поскольку он «сидит у власти 20 лет и подделывает выборы, чтобы удержаться». «Именно Путин делает нас беднее, он не дает нам смотреть по ТВ честную и правдивую информацию, он строит своим друзьям усадьбы, а до нас ему нет дела», - написала оппозиционерка.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в конце июля прошлого года Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 90 тыс. руб. координатора Краснодарского штаба Алексея Навального Льва Гяммера. Его признали виновным в неуважении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Ранее в Сети на канале FFF было опубликовано видео с участием господина Гяммера, в котором тот, как решил суд, неуважительно обращался к власти и президенту России Владимиру Путину, а также критиковал поправки в Конституцию РФ.

Дмитрий Михеенко