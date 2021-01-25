«Республика» оспорит внешний долг

Головная компания книжного ритейлера «Республика» пытается оспорить в суде требования крупнейшего кредитора — издательского холдинга «Эксмо-АСТ» — на 158,1 млн руб. Взыскать средства будет проблематично, говорят юристы, при этом процесс может помешать работе франчайзи, которым «Республика» передала офлайн-магазины.

ООО «Республика», управляющее одноименным книжным ритейлером, оспаривает требования ООО «ТД "Эксмо"» (входит в группу «Эксмо-АСТ», крупнейшего издателя коммерческой литературы в России) на 158,1 млн руб., следует из базы арбитражного суда. Апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Москвы об удовлетворении этих требований оставлена без движения до 19 февраля.

Иск ООО «ТД "Эксмо"» — пока крупнейшее требование к «Республике» из более 20 исков, поданных от поставщиков. Как поясняли ранее в «Республике», «непоправимый ущерб» компании нанесли коронавирус и связанные с ним ограничения на работу. Но проблемы у сети начались еще до пандемии: партнеры сети связывали их с агрессивным ростом и давлением на книжную розницу со стороны онлайн-торговли.

16 ноября 2020 года ООО «Республика» подало заявление о собственном банкротстве. После этого компания объявила, что передает все магазины франчайзи, а сама будет управлять только интернет-магазином, чтобы сократить расходы (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года). После сокращения сети из-за пандемии у «Республики» осталось 13 из 40 магазинов. Из них девять уже переведены под управление партнеров, которые не раскрываются. Остальные также планировалось передать под лицензионное управление «в случае поступления соответствующих предложений».

В «Эксмо-АСТ» пока не смогли взыскать с «Республики» долг. Холдинг продолжит добиваться возврата средств и при необходимости привлечет к субсидиарной ответственности учредителей компании и связанные юридические лица, заверили в «Эксмо-АСТ». По данным Kartoteka.ru, 97,1% ООО «Республика» принадлежит владельцу группы «Дымов» Вадиму Дымову, еще 2,9% — Кириллу Кульбабе.

«Предложения по дисконту долга, которые поступают от "Республики", неадекватны, поэтому достичь консенсуса внесудебно невозможно»,— заявил “Ъ” представитель «Эксмо-АСТ». В «Республике» отметили, что все действия по взысканию денег с компании должны проходить в рамках законодательства о банкротстве.

Решение суда, подтверждающее наличие долга, упростит для «Эксмо-АСТ» процедуру включения в реестр кредиторов «Республики», что даст преимущества при реализации имущества должника, если в деле не появятся более крупные требования, объясняет руководитель направления «Банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Только в случае прекращения банкротства издатель сможет получить исполнительный лист и взыскивать долг в общем порядке через пристава, отметила директор департамента корпоративного права РКТ Елена Кравцова.

В рамках процедуры банкротства «Эксмо-АСТ» в любом случае попадет только в третью очередь кредиторов, его требования будут удовлетворяться уже после того, как будут оплачены судебные издержки и выплачены долги по заработной плате, указывает партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его наблюдениям, статистика складывается не в пользу кредиторов третьей очереди: в лучшем случае им удается получить по 3–5 копеек на 1 рубль долга, включенного в реестр.

Взыскание долга может повлиять и на работу магазинов, управляемых франчайзинговыми партнерами, предупреждает Олег Пермяков. Если они торгуют не только имуществом «Республики», но и собственным, его тоже могут арестовать приставы до введения процедуры банкротства, которая пока не начата, поясняет он. Но отношения с франчайзи, как правило, довольно ценный актив, поэтому и кредиторы, и будущий управляющий «Республики», по мнению эксперта, «будут обращаться с ними осторожно».

Валерия Лебедева