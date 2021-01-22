В Красноярском крае полиция предупредила о пресечении попыток провести несогласованные акции

ГУ МВД России по Красноярскому краю заявило, что попытки провести несогласованное массовое мероприятие, а также провокации со стороны участников такой акции будут пресекаться.

«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее представители штабов Алексея Навального в сибирских регионах заявили о митингах в его поддержку. Как сообщала “Ъ-Сибирь” руководитель штаба в Красноярске Анастасия Корсакова, акция планируется в центре города. «Уведомление о проведении митинга необходимо подавать за 10 дней до проведения мероприятия, понятно, что по срокам мы не успеваем, но уведомление будем отправлять»,— говорила она. В ряде сибирских городов организаторы акций заявляли, что не будут подавать уведомления в органы власти о проведении этих мероприятий.

Екатерина Лукашевич