В городах Сибири пройдут митинги в поддержку арестованного Алексея Навального

Представители штабов оппозиционера Алексея Навального в сибирских регионах планируют провести митинги в его поддержку. Они выйдут на акции с требованием «немедленно освободить» политика. Митинги пройдут 23 января.

Как уточнила «Ъ-Сибирь» руководитель штаба в Красноярске Анастасия Корсакова, у них акция состоится в центре города на Красной площади: «Уведомление о проведении митинга необходимо подавать за 10 дней до проведения мероприятия, понятно, что по срокам мы не успеваем, но уведомление будем отправлять».

Алексея Навального задержали 17 января сразу же после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после того, как его якобы отравили в Томске. Затем его перевезли в отдел полиции, где Химкинский суд избрал для Алексея Навального меру пресечения в виде 30 суток ареста. ФСИН заявила, что оппозиционер с 29 декабря находится в розыске «за многократное нарушение испытательного срока» по делу о хищениях в компании «Ив Роше». Суд о замене условного срока на реальный назначен на 29 января.

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Юлия Сасевич