Как рассчитывается рейтинг инвестиционной привлекательности

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности оценивает усилия властей субъектов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а «его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне». Он рассчитывается по 44 показателям по направлениям «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «инфраструктура и ресурсы», «поддержка малого предпринимательства», а также по 31 дополнительному показателю.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности оценивает усилия властей субъектов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а «его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне». Он рассчитывается по 44 показателям по направлениям «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «инфраструктура и ресурсы», «поддержка малого предпринимательства», а также по 31 дополнительному показателю. При разработке методологии учтен опыт существующих отечественных и международных рейтингов и иных механизмов оценки инвестклимата. Впервые рейтинг был презентован в 2014 году, тогда в нем участвовал 21 регион. С 2017-го в исследовании представлены все субъекты РФ.