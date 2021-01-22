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Как рассчитывается рейтинг инвестиционной привлекательности

Коммерсантъ (Воронеж) от

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности оценивает усилия властей субъектов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а «его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне». Он рассчитывается по 44 показателям по направлениям «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «инфраструктура и ресурсы», «поддержка малого предпринимательства», а также по 31 дополнительному показателю.


Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности оценивает усилия властей субъектов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а «его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне». Он рассчитывается по 44 показателям по направлениям «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «инфраструктура и ресурсы», «поддержка малого предпринимательства», а также по 31 дополнительному показателю. При разработке методологии учтен опыт существующих отечественных и международных рейтингов и иных механизмов оценки инвестклимата. Впервые рейтинг был презентован в 2014 году, тогда в нем участвовал 21 регион. С 2017-го в исследовании представлены все субъекты РФ.

Девелоперам предстоит построить имидж

Воронежских застройщиков попросили «воздержаться от критических замечаний» и высказывать «положительное мнение» о работе профильных чиновников при участии в опросе Агентства стратегических инициатив (АСИ), на основе которого формируется национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Таким образом может быть улучшен имидж региона, два года подряд занимающего в исследовании 15-е место в стране.

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