Девелоперам предстоит построить имидж

Воронежских застройщиков попросили «воздержаться от критических замечаний» и высказывать «положительное мнение» о работе профильных чиновников при участии в опросе Агентства стратегических инициатив (АСИ), на основе которого формируется национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Таким образом может быть улучшен имидж региона, два года подряд занимающего в исследовании 15-е место в стране. Область опустилась на него с седьмой строчки по итогам 2018 года. Комментируя обращение властей, застройщики отмечают ухудшение условий: увеличение времени на получение разрешений на строительство и количества необходимых процедур. Эксперты считают рейтинг работающим инструментом.
Совещание воронежских областных и городских чиновников с участием застройщиков в связи с предстоящим очередным опросом АСИ по формированию национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ по итогам 2020 года прошло 20 января. Как следует из основного доклада (копия есть у „Ъ“), регион по итогам 2018 года опустился с седьмого на 15-е место в стране и продолжил оставаться на этой строчке в 2019 году. При этом в 2019-м по трем показателям, за которые отвечает региональный департамент архитектуры и градостроительства, область ухудшила позиции. Так, в сравнении с 2018 годом среднее время получения разрешений на строительство увеличилось с 93,15 до 97,27 дня, среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, выросло с 12,75 до 13,67 штуки, а оценка удовлетворенности деятельностью профильных органов власти упала с 4,4 до 4,28 балла.
В докладе подчеркивается, что рост среднего времени получения разрешения обусловлен тем, что «среди процедур, которые проходит застройщик, есть такие, на продолжительность которых не оказывают влияние органы власти».
Как отмечается в том же докладе, сегодня инвестиционный потенциал «становится важным политическим ресурсом» регионов. За него разворачивается «серьезная конкуренция», а в условиях пандемии «как никогда важна высокая оценка области среди других субъектов». В ходе совещания представители власти собирались получить от застройщиков информацию о текущих трудностях, ответить бизнесу тут же или проработать решение проблем. При этом, рассказали “Ъ-Черноземье” собеседники на строительном рынке, участники мероприятия получили распечатанные рекомендации по работе с АСИ. В них, в частности, указано, что отказываться от участия в опросе не надо, потому что тогда регион получит отрицательную оценку.
При ответе на вопрос о сроках получения разрешения на строительство рекомендовано исключить время обращения в другие организации и время ожидания. А при ответе на вопрос о качестве получения необходимых процедур чиновники попросили «высказывать положительное мнение».
Как рассчитывается рейтинг инвестиционной привлекательности
Руководитель регионального департамента архитектуры Андрей Еренков подтвердил “Ъ-Черноземье”, что ведомство подготовило для «облегчения участия» застройщиков в опросе «памятку» с пояснением ряда критериев, из которых складывается общая оценка. «Например, по показателю "Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, средний балл" оценки складываются из шкалы от 1 до 5. Но здесь 1 — очень плохо, 2 — скорее плохо, 3 — нейтрально, 4 — хорошо, 5 — отлично», — пояснил господин Еренков. По его словам, в целях фактического получения оценки по показателю чиновники и обратились к респондентам с просьбой «по возможности воздержаться от критики органов местного самоуправления внешней стороне»: «В данном случае ответ респондента может быть не учтен совсем, что не отразит реальной ситуации по данному показателю».
Андрей Еренков отметил, что проведенное совещание в формате открытого диалога «как раз и было направлено на выявление актуальных вопросов и критики застройщиков» в адрес региональной и муниципальной власти.
Многими были высказаны нарекания по ряду вопросов, которые приняты в работу. А те, кто не высказал свое мнение или критику, в дальнейшем может оставить комментарий по указанному в "памятке" телефону. Буквально сегодня в адрес органов местного самоуправления направлены анкеты для получения от застройщиков обратной связи для ведения самоаудита», — добавил господин Еренков.
Он также пояснил, что такие встречи планируется проводить постоянно для совершенствования подходов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере градостроительства. «Для нас важна оценка региона среди субъектов РФ в рамках рейтинга, но это не самоцель. Нам важно, чтобы сотрудники на местах могли компетентно оказывать муниципальные услуги. Для этого мы со своей стороны проводим образовательные мероприятия. Сейчас ведем переговоры с АСИ, чтобы провести стратегическую сессию», — заключил Андрей Еренков.
При этом, добавил собеседник “Ъ-Черноземье”, указанное в рейтинге среднее время получения разрешения на строительство в три месяца действительно для площадок с уже разрешенным видом использования под строительство. «А если это участок в другой зоне, например промышленной, то добавляется еще перевод земли в другую категорию. И тут что ни делай, минимум пять-шесть месяцев до получения разрешения», — уточнил он.
Один из экспертов рейтинга на условиях анонимности рассказал “Ъ-Черноземье”, что по сути к самому опросу могут возникнуть вопросы с точки зрения репрезентативности: «Почему в эксперты зачислили именно этих людей, почему одного и того же человека в один год могут спрашивать, а в другой нет, каково количество участников опроса?» Поэтому, по его мнению, результаты рейтинга могут быть далеки от объективности.
Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров назвал рейтинг АСИ «одним из главных показателей работы власти». По мнению господина Гончарова, это «реальный инструмент», которым пользуются инвесторы, и для получения хорошего места, в котором регионы ведут «кропотливую работу».
Председатель местного союза предпринимателей «Опора» Сергей Наумов считает рейтинг лакмусовой бумажкой, которая показывает отношение власти к бизнесу. «Регионы всегда хотят в рейтингах выглядеть хорошо, а низкие позиции побуждают власть к работе. Например, в одном из рейтингов несколько лет назад Воронежская область просела на пару десятков позиций, после этого при каждом региональном департаменте появились общественные советы, на которых в том числе обсуждалось и снижение административных барьеров», — отметил господин Наумов. По его словам, одним из результатов влияния рейтинга как раз стало трехкратное снижение сроков подготовки некоторых документов для застройщиков.
Как бизнес Черноземья оценивает административное давление на него
По итогам очередного индекса административного давления на бизнес в Черноземье с положительной стороны отмечается только Курская область, поднявшаяся с 79-й на 66-ю строчку. Большинство же субъектов резко просели: Орловщина потеряла сразу 45 позиций, заняв 63-е место, Воронежская область — 34 позиции (68-е место), Липецкая — 31 (67-е место). Тамбовщина осталась на 73-й строчке, а Белгородчина опустилась с 74-го на 75-е место