Девелоперам предстоит построить имидж

Воронежских застройщиков попросили «воздержаться от критических замечаний» и высказывать «положительное мнение» о работе профильных чиновников при участии в опросе Агентства стратегических инициатив (АСИ), на основе которого формируется национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Таким образом может быть улучшен имидж региона, два года подряд занимающего в исследовании 15-е место в стране. Область опустилась на него с седьмой строчки по итогам 2018 года. Комментируя обращение властей, застройщики отмечают ухудшение условий: увеличение времени на получение разрешений на строительство и количества необходимых процедур. Эксперты считают рейтинг работающим инструментом.

Совещание воронежских областных и городских чиновников с участием застройщиков в связи с предстоящим очередным опросом АСИ по формированию национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ по итогам 2020 года прошло 20 января. Как следует из основного доклада (копия есть у „Ъ“), регион по итогам 2018 года опустился с седьмого на 15-е место в стране и продолжил оставаться на этой строчке в 2019 году. При этом в 2019-м по трем показателям, за которые отвечает региональный департамент архитектуры и градостроительства, область ухудшила позиции. Так, в сравнении с 2018 годом среднее время получения разрешений на строительство увеличилось с 93,15 до 97,27 дня, среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, выросло с 12,75 до 13,67 штуки, а оценка удовлетворенности деятельностью профильных органов власти упала с 4,4 до 4,28 балла.

В докладе подчеркивается, что рост среднего времени получения разрешения обусловлен тем, что «среди процедур, которые проходит застройщик, есть такие, на продолжительность которых не оказывают влияние органы власти».

Как отмечается в том же докладе, сегодня инвестиционный потенциал «становится важным политическим ресурсом» регионов. За него разворачивается «серьезная конкуренция», а в условиях пандемии «как никогда важна высокая оценка области среди других субъектов». В ходе совещания представители власти собирались получить от застройщиков информацию о текущих трудностях, ответить бизнесу тут же или проработать решение проблем. При этом, рассказали “Ъ-Черноземье” собеседники на строительном рынке, участники мероприятия получили распечатанные рекомендации по работе с АСИ. В них, в частности, указано, что отказываться от участия в опросе не надо, потому что тогда регион получит отрицательную оценку.

Но чиновники просят «воздержаться от критических замечаний» в их адрес «в целях поддержания имиджа» области.

При ответе на вопрос о сроках получения разрешения на строительство рекомендовано исключить время обращения в другие организации и время ожидания. А при ответе на вопрос о качестве получения необходимых процедур чиновники попросили «высказывать положительное мнение».

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Руководитель регионального департамента архитектуры Андрей Еренков подтвердил “Ъ-Черноземье”, что ведомство подготовило для «облегчения участия» застройщиков в опросе «памятку» с пояснением ряда критериев, из которых складывается общая оценка. «Например, по показателю "Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, средний балл" оценки складываются из шкалы от 1 до 5. Но здесь 1 — очень плохо, 2 — скорее плохо, 3 — нейтрально, 4 — хорошо, 5 — отлично», — пояснил господин Еренков. По его словам, в целях фактического получения оценки по показателю чиновники и обратились к респондентам с просьбой «по возможности воздержаться от критики органов местного самоуправления внешней стороне»: «В данном случае ответ респондента может быть не учтен совсем, что не отразит реальной ситуации по данному показателю».

Андрей Еренков отметил, что проведенное совещание в формате открытого диалога «как раз и было направлено на выявление актуальных вопросов и критики застройщиков» в адрес региональной и муниципальной власти.

Многими были высказаны нарекания по ряду вопросов, которые приняты в работу. А те, кто не высказал свое мнение или критику, в дальнейшем может оставить комментарий по указанному в "памятке" телефону. Буквально сегодня в адрес органов местного самоуправления направлены анкеты для получения от застройщиков обратной связи для ведения самоаудита», — добавил господин Еренков.

Он также пояснил, что такие встречи планируется проводить постоянно для совершенствования подходов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере градостроительства. «Для нас важна оценка региона среди субъектов РФ в рамках рейтинга, но это не самоцель. Нам важно, чтобы сотрудники на местах могли компетентно оказывать муниципальные услуги. Для этого мы со своей стороны проводим образовательные мероприятия. Сейчас ведем переговоры с АСИ, чтобы провести стратегическую сессию», — заключил Андрей Еренков.

Источник “Ъ-Черноземье” в строительном сообществе региона отметил, что это «прямолинейный» подход к решению проблем с позициями в рейтинге: «Обычно такие вопросы решаются кулуарно, наедине с каждым представителем компании, а не массово».

При этом, добавил собеседник “Ъ-Черноземье”, указанное в рейтинге среднее время получения разрешения на строительство в три месяца действительно для площадок с уже разрешенным видом использования под строительство. «А если это участок в другой зоне, например промышленной, то добавляется еще перевод земли в другую категорию. И тут что ни делай, минимум пять-шесть месяцев до получения разрешения», — уточнил он.

Один из экспертов рейтинга на условиях анонимности рассказал “Ъ-Черноземье”, что по сути к самому опросу могут возникнуть вопросы с точки зрения репрезентативности: «Почему в эксперты зачислили именно этих людей, почему одного и того же человека в один год могут спрашивать, а в другой нет, каково количество участников опроса?» Поэтому, по его мнению, результаты рейтинга могут быть далеки от объективности.

Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров назвал рейтинг АСИ «одним из главных показателей работы власти». По мнению господина Гончарова, это «реальный инструмент», которым пользуются инвесторы, и для получения хорошего места, в котором регионы ведут «кропотливую работу».

Председатель местного союза предпринимателей «Опора» Сергей Наумов считает рейтинг лакмусовой бумажкой, которая показывает отношение власти к бизнесу. «Регионы всегда хотят в рейтингах выглядеть хорошо, а низкие позиции побуждают власть к работе. Например, в одном из рейтингов несколько лет назад Воронежская область просела на пару десятков позиций, после этого при каждом региональном департаменте появились общественные советы, на которых в том числе обсуждалось и снижение административных барьеров», — отметил господин Наумов. По его словам, одним из результатов влияния рейтинга как раз стало трехкратное снижение сроков подготовки некоторых документов для застройщиков.

Александр Прытков