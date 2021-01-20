К 2023 году в петербургском метро заменят 320 вагонов

Председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков озвучил планы по приобретению нового подвижного состава. По его словам, за прошлый год город приобрел около 350 новых автобусов, более 140 троллейбусов. В первом квартале пассажиров начнут перевозить 13 новых трамваев.

Замена устаревшего подвижного состава будет продолжаться. Для этого в Петербурге разрабатывается программа развития городского общественного транспорта. Будут приобретаться и новые вагоны для метрополитена. В 2020 году их было куплено около 40.

«Сейчас выстраиваем программу замены к 320-летию Санкт-Петербурга – 320 новых вагонов метрополитена, это подарок губернатора городу»,— добавил председатель комитета по транспорту.