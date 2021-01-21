Адвокатская тайна столкнулась с тайной следствия

В Ульяновской области впервые возбуждено уголовное дело в отношении адвоката по факту разглашения данных расследования. Подозреваемая — Ирина Савельева, адвокат бывшего первого вице-мэра Ульяновска Михаила Сычева, обвиняемого в мошенничестве при передаче муниципальной недвижимости в распоряжение РПЦ. Ранее госпожа Савельева направляла в суд заявление с требованием признать незаконными действия силовиков, которые проводили в отношении нее оперативно-разыскные мероприятия, нарушая тем самым адвокатскую тайну. В адвокатской палате региона отмечают, что, когда те же следователи, которые ведут дело подзащитного, привлекают к ответственности и его защитника, «напрашивается мысль, что адвоката хотят вывести из этого дела».

В среду в Ульяновске прошли обыски у адвоката Ирины Савельевой, представляющей интересы бывшего первого заместителя мэра Ульяновска (еще ранее занимавшего пост заместителя губернатора региона) Михаила Сычева, обвиняемого в мошенничестве при безвозмездной передаче муниципальной собственности Симбирской епархии РПЦ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Александр Цветов, принявший решение защищать госпожу Савельеву.

«В отношении Ирины Савельевой было возбуждено уголовное дело, не имеющее права на существование. Преследование адвоката связано с ее профессиональной деятельностью»,— сообщил господин Цветов.

Он отметил, что после того как был закончен обыск дома у адвоката, следователи выехали на обыск в помещении коллегии адвокатов. По словам господина Цветова, обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного Третьим следственным управлением ГСУ СКР по факту разглашения данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ).

Именно следователи этого подразделения ГСУ СКР ведут расследование и по уголовному делу Михаила Сычева.

Какие именно данные и каким образом были разглашены, неизвестно.

На письменный запрос “Ъ” в СКР не ответили.

Не исключено, впрочем, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили данные, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ). Насколько в тот момент эти действия были законны, пыталась выяснить сама Ирина Савельева. В конце октября минувшего года на своей странице в Facebook она заметила, что подозревает силовиков в прослушивании ее телефонных разговоров.

«Официально заявляю: я столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны силовиков на меня, как на защитника по уголовному делу по обвинению первого заместителя мэра Ульяновска Сычева Михаила Алексеевича»,— заявила адвокат. Ирина Савельева отметила, что в отношении нее «были незаконно проведены оперативно-разыскные мероприятия в виде "прослушки"», после ее телефонного разговора с нанятым ею специалистом у этого специалиста был проведен обыск, изъяты компьютер и флеш-карта с материалами для работы, была взломана электронная почта адвоката.

20 октября она направила в суд заявление с требованием признать незаконными проводимые в отношении нее ОРМ, отмечая, что были нарушены требования закона об адвокатской тайне, однако в суде следователи заявили, что никаких действий в отношении адвоката не проводилось. В итоге суд отказал адвокату в удовлетворении ее требований. Уже тогда адвокат заявила, что ее «пытаются вывести из дела как защитника, возможно, даже возбудить уголовное дело, хотя УПК однозначно говорит, что сообщение данных специалисту не является разглашением».

Напомним, обвинение в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Михаилу Сычеву было предъявлено 18 июня прошлого года. Касается оно фактов безвозмездной передачи Симбирской епархии двух муниципальных зданий с земельными участками рядом с центром города (одно из них — историческое), которые затем были переданы епархией известному ульяновскому предпринимателю Сергею Кузнецову в обмен на выкупленный им за 16 млн руб. павильон. Следствие считает, что стоимость переданных зданий намного больше стоимости павильона. Всю организационную работу по содействию епархии вел Михаил Сычев. По этому делу обвиняемыми также стали владелица и директор агентства недвижимости «Пран» Ольга Колесникова, которая от имени епархии вела работу по обмену недвижимости, и Сергей Кузнецов. Через месяц после предъявления обвинения Сергей Кузнецов был обнаружен у себя дома повешенным. В СУ СКР пришли к выводу, что это был суицид.

Президент Адвокатской палаты Ульяновской области Евгений Малафеев отмечает, что за все свою 30-летнюю адвокатскую деятельность он не помнит подобных уголовных дел в отношении защитников, «такой случай в регионе впервые».

«Адвокатское сообщество в целом дает оценку, что в действиях Ирины Савельевой нет состава преступления, но следствие, видимо, имеет иную точку зрения»,— заметил господин Малафеев.— Напрашивается мысль, что, может быть, и есть такая цель — вывести адвоката из этого дела. Но в законодательстве нигде не прописано, имеет ли право та же группа, что ведет дело по подзащитному, возбуждать уголовное дело в отношении его адвоката. Хотя в реальности получается, что в данном случае эта следственная группа является заинтересованной стороной».

Сергей Титов, Ульяновск