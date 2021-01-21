Энергетики в 2020 году присоединили 22 тысячи новых абонентов на Кубани и в Адыгее

В Краснодарском крае и Адыгее в 2020 году присоединили более 22 тыс. новых абонентов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Кубань».

Общий объем выданной мощности составил 655 МВт. Основная часть поданных заявок пришлась на Краснодар, Новороссийск и Сочи. Кроме того, существенный рост абонентов наблюдался в Темрюкском районе Кубани, а также Тахтамукайском, Теучежском и Майкопском районах. В компании связывают с развитием жилой застройки и промышленных производств.

Также в компании сообщили, что дополнительные мощности получили медицинские объекты, которые были перепрофилированы в ковидные госпитали. Среди них краевой клинический госпиталь для ветеранов войн, ККБ №2, а также Кущевская, Темрюкская, Ленинградская центральные районные больницы, городская поликлиника №2 Сочи.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году производство электроэнергии в Кубанской энергосистеме в 2020 году составило 10,62 млрд кВт/ч, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Потребление за этот же период сократилось на 0,8% и достигло 27,24 млрд кВт/ч.

В декабре 2020 года электростанции Кубанской энергосистемы выработали 1,08 млрд кВт/ч электроэнергии. Это на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребление электроэнергии за этот же период составило 2,69 млрд кВт/ч – на 5,2% больше, чем в декабре 2019 года.

Алексей Белянин