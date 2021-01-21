Фестиваль «Слова и музыка свободы» в Екатеринбурге перенесли на июнь

Ельцин Центр проведет фестиваль «Слова и музыка свободы» в Екатеринбурге 12 июня, сообщила пресс-служба президентского центра. Ранее фестиваль планировали провести 1 февраля в онлайн-формате.

«Обсудив с коллегами и друзьями Центра проведение фестиваля “Слова и музыка свободы” только в онлайне (что неизбежно в условиях пандемии), мы решили, что онлайн не заменит живого общения, которое является принципиально важным для нашего фестиваля»,— говорится в сообщении Ельцин Центра. Фестиваль будет приурочен ко дню 30-летия первых президентских выборов в России.

Ранее первый заместитель исполнительного директора фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Людмила Телень говорила, что участие в мероприятии уже подтвердили писатели Дмитрий Глуховский, Людмила Улицкая, Александр Архангельский, экономист Сергей Гуриев, музыканты Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и Шура Би-2.

Фестиваль «Слова и музыка свободы» приурочен ко дню рождения первого президента России Бориса Ельцина. Он проходит в Ельцин Центре с 2018 года в форматах музыкального фестиваля и дискуссионного клуба.

Михаил Мананников