Фестиваль «Слова и музыка свободы» состоится 1 февраля в онлайне

Организуемый Ельцин Центром музыкально-разговорный фестиваль «СМС: Слова и музыка свободы» пройдет 1 февраля в онлайн-формате, сообщила на пресс-конференции первый заместитель исполнительного директора фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Людмила Телень.

По словам госпожи Телень, фестиваль приурочен ко дню рождения первого президента России Бориса Ельцина. Участие в мероприятии уже подтвердили писатели Дмитрий Глуховский, Людмила Улицкая, Александр Архангельский, экономист Сергей Гуриев, музыканты Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и Шура Би-2.

Трансляция мероприятия пройдет на телеканале «Дождь» — на время фестиваля планируется открыть бесплатный доступ к каналу.

Марафон «Слова и музыки свободы» (СМС) проходит в Ельцин Центре с 2018 года в форматах музыкального фестиваля и дискуссионного клуба.

Ирина Пичурина