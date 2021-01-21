На Кубани застройщик предстанет перед судом за мошенничество на 54 млн рублей

На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы, похитившего у дольщиков 54 млн руб. Его обвиняют в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) и легализации денег и имущества, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Следствие установило, что директор компании под предлогом достройки многоквартирного дома в Краснодаре, заключил с 30 потерпевшими соглашения о задатках и договоры об участии в долевом строительстве. 54 млн руб., полученные от покупателей недвижимости, злоумышленник потратил на свои нужды. Деньги он легализировал, приобретя автомобиль и несколько земельных участков в Краснодаре.

Сейчас дело в отношении застройщика направлено в суд, его имущество арестовано в целях возмещения ущерба, сам он на период следствия был заключен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Кубань”, в этом году в Краснодарском крае планируется достроить 83 проблемных дома, в которых расположено почти 13 тыс. квартир.

Виктория Колганова