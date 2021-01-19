Прокуратура Казани начала проверку после отравления семьи угарным газом

Казанская прокуратура проводит проверку по факту отравления местной жительницы и двух ее сыновей угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сам инцидент произошел накануне вечером в доме № 26а по проспекту Ибрагимова. Обоих детей госпитализировали в ДРКБ. Их мать отказалась от госпитализации.

Прокуратура оценит работу управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов. При наличии основания ведомство примет меры реагирования.

"Ъ-Казань"