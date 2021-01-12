Бомбардир всея футбола

Обыграв — 3:1 — «Сассуоло», «Ювентус» продолжил погоню за лидерами чемпионата Италии, а его ярчайшая звезда Криштиану Роналду в этом матче приобрел статус главного бомбардира в истории футбола. Он сравнялся по количеству голов, забитых в официальных матчах, с чешской легендой середины предыдущего столетия Йозефом Бицаном.

В центральном матче 17-го тура чемпионата Италии победитель девяти предыдущих первенств «Ювентус» принимал «Сассуоло», который в нынешнем сезоне очень неплох. Туринцы обречены сейчас находиться в центре внимания. Стопка потерянных осенью и в начале зимы очков поставила их в непростое положение: вперед успели убежать два миланских клуба — «Милан» и «Интер». А биться с «Сассуоло» «Ювентусу» пришлось на фоне серьезных кадровых потерь.

До этого матча в клубе произошла вспышка коронавируса, и положительные тесты оставили вне заявки сразу трех ведущих игроков: Алекса Сандро, Хуана Куадрадо и Маттейса де Лихта. А уже в первом тайме встречи с «Сассуоло» «Ювентус» из-за травм потерял Уэстона Маккенни и Паоло Дибалу.

Впрочем, кое-какую компенсацию за эти потери он получил. Перед перерывом красную карточку у «Сассуоло» заработал Педро Обьянг, но даже в меньшинстве гости смотрелись вполне боеспособными. Они ответили на туринский гол своим, и довольно долго казалось, что все может закончиться ничьей.

«Ювентус» выручила ударная концовка с голами Аарона Рэмзи и Криштиану Роналду.

Это была его третья подряд после предрождественского провала в матче с «Фиорентиной» (туринцы в нем потерпели поражение со счетом 0:3) победа. И она оставила «Ювентус» по крайней мере неподалеку от авангарда чемпионата. Формально он идет третьим, на семь очков отставая от «Милана», который обыграл 3:1 в предыдущем туре, на четыре — от «Интера» и на одно — от «Ромы». Но на самом деле расклад для «Ювентуса» чуть получше. По сравнению со всеми командами, что находятся впереди туринцев, у них есть матч в запасе — тот, на который когда-то не явился из-за карантина «Наполи».

А в настоящий информационный хит встречу «Ювентуса» с «Сассуоло» превратил последний гол — тот, которым в компенсированное время Криштиану Роналду добил соперников. Его статистическая, так скажем, значимость оказалась колоссальной.

Благодаря этому голу Криштиану Роналду установил сразу два рекорда.

Он был 15-м для португальца в текущем чемпионате. До него никому из футболистов, выступающих в первенствах «большой пятерки», не удавалось добираться до этой отметки в таком же количестве сезонов — в 15.

Второй рекорд был еще заметнее и масштабнее, что ли. 15-й гол в этом чемпионате был для Криштиану Роналду 759-м в профессиональной карьере, в которой он помимо «Ювентуса» успел поиграть за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и, естественно, сборную Португалии. Так вот, существует несколько ресурсов, имеющих высокий авторитет в области футбольной статистики.

И подавляющее большинство из них считает, что до января 2021 года Роналду занимал третью строчку в классификации главных бомбардиров всех времен, если брать только официальные матчи.

Вторая — 757 голов — принадлежала великому Пеле, не нуждающемуся в представлениях, первая — 759 голов — Йозефу Бицану, в представлениях как раз нуждающемуся.

Карьера Бицана пришлась на середину прошлого века — 1930–1950-е годы. Чех по национальности, он в молодости защищал цвета сборной Австрии (в том время очень сильной) и венского «Рапида». Потом играл за команды Чехословакии и Богемии и Моравии, пражскую «Славию», еще ряд клубов. И почти всегда отличался исключительной скоростью (на стометровке с запасом выбегал из 11 секунд) и исключительной результативностью.

Криштиану Роналду обошел Пеле сразу после Нового года благодаря дублю в ворота «Удинезе». Теперь достал и Бицана, который тоже скоро останется позади.

Алексей Доспехов