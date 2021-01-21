Какие еще компании стали резидентами ТОСЭР «Губкин»

В конце 2020 года статус резидента ТОСЭР получили еще пять компаний. ООО «Губкин РТИ» Карабека Тлябичева (также возглавляет АО «Черкесский завод резиновых технических изделий») планирует вложить в производство резинотехнических изделий 37 млн руб. ООО «Фаста» Людмилы Шокаревой намерено выпускать вафельные полуфабрикаты за 35,5 млн руб. ООО «Аламеда» Михаила Тиганова (также владеет воронежским торговцем автотранспорта ООО «Аргос скан») планирует наладить производство строительного щебня за 10 млн руб. ООО «Альтаир» намерено построить теплицы для выращивания цветов и овощей за 7,6 млн руб. (в Губкине зарегистрировано несколько юрлиц с таким названием и организационно-правовой формой). ООО «Молния» Игоря Зигунского планирует вложить 3 млн руб. в производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.

В администрации Губкинского городского округа „Ъ» рассказали, что в целом статус резидента с момента создания ТОСЭР в 2018 году получили 32 компании. «Это минимум, который прописан в трехстороннем соглашении между Минэкономики РФ, губернатором Белгородской области и нашей администрации. По условиям соглашения, такое число инвесторов мы должны были привлечь до 2028 года», — отметили в мэрии. Показатель, добавили там, удалось выполнить за счет наличия в ТОСЭР промышленного парка «Губкин» — в том числе на его территории зарегистрированы пять новых резидентов. В администрации подчеркнули, что есть еще инвесторы, желающие стать резидентами ТОСЭР. «Общее количество резидентов нам не ограничивают, 32 — это необходимый минимум. У нас еще есть показатели по созданию рабочих мест и привлеченному объему инвестиций, работаем над их выполнением, так как маленькие компании всех параметров не обеспечат», — пояснили в мэрии.

Александр Прытков