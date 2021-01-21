«Промагро» культивирует белки

Структуры агропромышленного холдинга «Промагро», который активно развивает свиноводство в Белгородской области, планируют за 1,6 млрд руб. построить в том же регионе завод по выпуску пищевых белков и желатина. Компания рассчитывает частично заместить импорт и войти в число лидеров на растущем профильном российском рынке. Эксперты отмечают, что отечественный рынок белков уже несильно зависит от импорта, так как «внутреннее производство перекрывает две трети спроса».

О том, что структура группы «Промагро» — «Промагро пищевые ингредиенты» — зарегистрирована в реестре резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Губкин», на днях сообщили в администрации Губкинского городского округа. Там пояснили “Ъ-Черноземье”, что компания намерена вложить 1,6 млрд руб. в строительство завода по выпуску пищевых белков.

В «Промагро» рассказали “Ъ-Черноземье”, что реализацией проекта займется инвестиционная компания «Континуум Групп», владельцем и гендиректором которой является глава «Промагро» Константин Клюка. Проект предусматривает строительство комплекса по выпуску «не менее» 2,3 тыс. т сухого коллагена, 880 т сухого желатина (включая гидролизат), 460 т белковой муки, 3,5 тыс. т свиного жира в год. При этом в зависимости от конъюнктуры рынка производственные объемы и мощности могут быть скорректированы.

«Глобальной предпосылкой проекта является растущий спрос на желатин и белковые концентраты. Производство желатина в нашей стране незначительно и представлено рядом мелких предприятий. Порядка 50% рыночной потребности покрывается за счет импорта, — отметили в компании. — За последний год объем рынка белковых концентратов вырос на 40%, а его импорт в Россию увеличился примерно на 30%». Там добавили, что у производителей мяса имеется хорошая сырьевая база для создания подобного производства: в их технологическом процессе образуется условно пищевое сырье — соединительная (шкурка, жилы), жировая (шпик, жир-сырец) и костная ткани. Это сырье и служит основной для производства белковых концентратов.

«В качестве рынков сбыта мы рассматриваем предприятия пищевой, кондитерской, косметической и фармацевтической отрасли. Оперативная реализация этого проекта будет способствовать нашему лидерству на внутреннем рынке», — сказал “Ъ-Черноземье” Константин Клюка. По его словам, компания «практически готова» к началу строительства комплекса и ТОСЭР «Губкин» рассматривается как приоритетная площадка для размещения: «Сейчас мы в процессе переговоров с банковскими организациями по теме кредитования, прорабатываем вопрос с залоговой базой. Как только решим эти задачи, приступим непосредственно к практическим работам». Примерные сроки завершения проекта в компании предпочли не называть.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Континуум групп» зарегистрировано в Москве в 2017 году для осуществления деятельности головных офисов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель и гендиректор — Константин Клюка. Юрлицо выполняет функции управляющей компании для старооскольского ООО «ОФК», ООО «Белгородская овцеводческая компания», ООО «Смоленская льняная компания», АО «АПХ Промагро», ООО «Континуум Венчурс», а также губкинского ООО «Промагро пищевые ингредиенты», зарегистрированного еще в апреле 2018 года. Эта компания на 99% принадлежит ООО «АПХ Промагро» и на 1% — «Континуум групп». Ее основной вид деятельности — производство прочих пищевых продуктов. Финпоказатели не раскрываются.

В 2019 году объем рынка свиного желатина в России оценивался в 1,49 млрд руб., при этом его потенциал выше этого значения «в 2,77 раза», говорится в исследовании компании «Гидмаркет». Невысокий платежеспособный спрос и высокая цена на импортный желатин сдерживают увеличение поставок из-за рубежа и рост рынка, отмечалось в исследовании. Больше всего желатина в Россию импортируется из Бельгии, Бразилии и Германии — совокупно почти 50% зарубежных поставок. Одним из крупнейших российских проектов по производству желатина может стать планируемое строительство завода в Курской области за 2,3 млрд руб., о котором в начале 2020 года объявил агропромышленный холдинг «Мираторг».

Употребление в пищу добавок с белками из мясного сырья в России оценивается на уровне 10 тыс. т в год. Рынок свиного белка по разным оценкам составляет несколько тысяч тонн в год. При этом растет конкуренция со стороны соевых белков, которые могут использоваться для замены говяжьего и свиного коллагена. По оценке IndexBox, в числе лидеров по производству белков для пищевой промышленности в России находятся ЗАО «Партнер-М» (Московская область), ООО «Флайтекс» (Санкт-Петербург), ООО «Ингредиенты. Развитие» (Санкт-Петербург) и ООО «ГК ПТИ» (Московская область).

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Заместитель председателя комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова оценивает емкость российского рынка пищевых желатинов в 18 тыс. т, а белковых концентратов — в 5 тыс. т. «На этом рынке наблюдается растущий спрос, а доля зарубежных поставок составляет 50%, поэтому новый завод имеет хорошие перспективы импортозамещения и может занять существенную долю в производстве свиных коллагеновых белков. Также важно учитывать и экспорт, который составляет 2,5 тыс. т в год. Основные страны-экспортеры — Беларусь и Казахстан, на них приходится более 80% экспортных поставок», — отмечает госпожа Петрова.

По ее словам, проект «Промагро» — «стратегически верный»: «Многие секторы АПК подошли к этапу, подразумевающему активное развитие рынка ингредиентов, которые позволяют моделировать любые пищевые продукты в соответствии с запросом покупателей (с повышенным содержанием белка, низкокалорийные продукты и другие)». Кроме того, применение таких ингредиентов позволяет увеличить срок годности продукта, что важно для ритейла, подчеркивает она. Тем не менее, по словам госпожи Петровой, проекту предстоит «довести технологию производства до уровня зарубежных аналогов», а также «выявить потребности, которые уже сформированы у различных отраслей», чтобы производить продукт под конкретных потребителей. Среди основных конкурентов будущего предприятия эксперт назвала подмосковный Дмитровский белковый комбинат, который планирует в 2021 году запустить завод по производству 9 тыс. т желатина, 13,4 тыс. т жира и 3 тыс. т нефункционального белка в год (объем инвестиций в это предприятие — 4 млрд руб.).

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов отмечает, что рынок «не характеризуется высокой импортозависимостью: внутреннее производство перекрывает две трети спроса». «Спрос на пищевой желатин является ограниченным. Этот продукт в пищевой промышленности активно замещается желирующими агентами растительного происхождения, обладающими лучшими характеристиками и более привлекательной ценой, — подчеркивает господин Бишенов. — Но рынок белковых концентратов куда более динамичный. По итогам прошлого года он вырос на 42% в натуральном выражении, и это далеко не предел, учитывая, что спрос на них достаточно высок как на внутреннем, так и на внешних рынках. На этом рынке последние четыре года растет внутреннее производство: если до начала девальвации рубля в 2015 году в целом предложение почти полностью формировалось за счет импорта, в основном из Китая (до 45% объемов) и стран ЕС, то сейчас мы очень близки к достижению паритета». По его словам, сроки окупаемости проекта будут «довольно долгими», а макроэкономические риски — «умеренно высокими» из-за ограниченного спроса на фоне роста предложения.

Олег Мухин, Александр Прытков