Овсиенко освобожден от должности замминистра культуры

Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко, который курировал департамент управления делами и департамент науки и образования, освобожден от должности в связи с сокращением госаппарата, сообщила замминистра культуры Алла Манилова.

«Распоряжение вышло. Это в рамках сокращения госаппарата, в результате которого уволен и Ксензов, исключительно в рамках этой реформы»,— приводит слова госпожи Маниловой «РИА Новости».

В ноябре 2020-го премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации системы госуправления в России. В ее рамках число заместителей министра культуры России с 1 января 2021 года сократили с шести до четырех. В понедельник от должности освободили Максима Ксензова — он курировал деятельность департаментов кинематографии и информационного и цифрового развития.

Подробнее о реформе — в материале “Ъ” «Заместительская терапия».