Замглавы Минкульта Ксензова освободили от должности

Заместитель министра культуры Максим Ксензов освобожден от должности, передают ТАСС и «Интерфакс» сообщение представителя Минкульта. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в отрасли сообщал, что господина Ксензов освобождают от должности в связи с ее сокращением.

Михаил Ксензов был назначен заместителем главы Минкульта в апреле 2020 года. До этого он руководил Роскомнадзором и работал в Национальной медиа группе. Перед назначением в министерство господин Ксензов занимал пост заместителя директора департамента проектной деятельности правительства.

В ноябре 2020 премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации системы госуправления в России. Позднее «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минкульту, сообщили, что для Минкульта определена квота в три замминистра. До увольнения господина Ксензова их было шесть. Источник газеты утверждал, что должности могут сохранить первый замглавы Минкульта Сергей Обрывалин и заместители министра Алла Манилова и Ольга Ярилова.

Подробнее о реформе — в материале “Ъ” «Заместительская терапия».