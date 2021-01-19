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«Магнит» откроет продуктовые киоски в офисах и парках Кубани

Компания «Магнит» протестирует в Краснодарском крае новый формат торговых точек, сообщает Retail.ru. В ближайшее время на территории региона откроют 30 киосков площадью 18 кв. м с небольшим продовольственным ассортиментом. Они появятся в парках, офисах, транспортных узлах и учебных заведениях. Первую точку уже открыли на территории головного офиса «Магнита» в Краснодаре.  

Ассортимент торговых точек будет состоять из 650 наименований ( снеки, напитки, мороженое, кондитерские изделия и др.). 

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Краснодар станет первым российским городом, в котором торговая сеть «Магнит» внедрит основанную на машинном обучении и искусственном интеллекте автоматизированную платформу для прогнозирования спроса и планирования запасов товаров.

Наталья Решетняк


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