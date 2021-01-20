Страны ЕАЭС одобрили концепцию единого финансового рынка

Президент России Владимир Путин соообщил, что страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) одобрили концепцию единого финансового рынка. Кроме того, страны—члены ЕАЭС готовят концепцию развития единого энергорынка, добавил он.

«Отмечу также, что государствами—членами союза утверждена Концепция формирования общего финансового рынка ЕврАзЭС (так называлось предшествующее ЕАЭС интеграционное объединение.— “Ъ”). Ведется подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. Мы приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это сложный вопрос»,— сказал господин Путин на совещании по вопросу реализации интеграционных проектов в ЕАЭС.

Как говорится в тексте концепции (.pdf), общий финансовый рынок представляет собой финансовый рынок государств — членов ЕАЭС, дающий возможность упрощенного и недискриминационного доступа субъектов финансового рынка на рынки друг друга. Общий финансовый рынок охватывает банковский сектор, сектор рынка ценных бумаг и страховой сектор каждого государства-члена, а также совокупность отношений, регулирующих взаимодействие между секторами финансового рынка.

Президент России напомнил, что с 1 января регистрация всех лекарственных средств в странах союза осуществляется по единым правилам и процедурам. «Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом — эпидемией коронавируса. Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан»,— отметил он.

Ранее Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, упрощающий допуск продукции из стран ЕАЭС на рынок госзаказа. Речь идет о закупках товаров, в отношении которых для госзаказчиков установлено требование по импортозамещению — минимальной доли отечественной продукции в объеме закупок.

Подробнее о новых правилах допуска товаров ЕАЭС к госзаказу РФ читайте в колонке Дианы Галиевой в “Ъ”.