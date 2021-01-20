Суд отказался взыскать 49% акций банка «Русский стандарт» по иску кредиторов

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать 49% акций банка «Русский стандарт», заложенных по облигационному долгу одной из структур Рустама Тарико — владельца банка, следует из картотеки суда. Обратить взыскание на акции банка требовал лондонский Citibank, который является трастовым управляющим и держателем залога. Облигации были выпущены Russian Standard Ltd — одной из структур Рустама Тарико. По оценке кредиторов, долг на текущий момент составляет $757 млн.

Иск от Citibank был зарегистрирован в сентябре 2020 года. Среди ответчиков были акционеры банка — компания «Русский стандарт», которой принадлежит 90,8% акций, и «Русский стандарт-Инвест» (9,1% акций).

«Тарико (Рустам Тарико.— “Ъ”) в ходе реструктуризации долга в 2015 году предложил вместо надежного должника конструкцию с офшорной компанией и договором залога в пользу Ситибанка. Кредиторы пошли навстречу, поддержали банк и его акционера. А теперь Тарико и его юристы заявляют, что предложенная ими же конструкция облигационного займа не действует, залога, который он сам давал кредиторам, не существует, а Ситибанк, по его мнению, не уполномочен представлять интересы кредиторов»,— заявили представители группы кредиторов банка «Русский стандарт», в которую входит Pala Assets и другие кредиторы. Там считают, что решение суда «носит откровенно незаконный характер».

«Своим решением судья ставит под удар устоявшуюся практику размещения евробондов при участии траста, принятую такими госкорпорациями, как РЖД и "Газпром". Это решение также означает, что в случае дефолта по еврооблигациям кредиторы, среди которых много частных лиц, больше не смогут защитить свои законные интересы в российском суде»,— заявил, в свою очередь, другой кредитор — компания Aleia Trading.

В «Русском стандарте» пока никак не прокомментировали ситуацию.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Русский стандарт" хотят поделить».

Ольга Шерункова