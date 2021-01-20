На Кубани за 2020 год сократились продажи автомобилей с пробегом

В Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года продали 238,3 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах аналитического агентства «Автостат Инфо».

По объемам продаж Кубань находится на третьем месте в России с долей рынка в 4,91%. Годом ранее в Краснодарском крае было продано 240,2 тыс. б/у автомобилей, регион занимал долю рынка 5,03%.

За 2020 год лидером по перепродажам автомобилей стала Московская область – 266,3 тыс. На втором месте находится Москва – 261,1 тыс. Всего в минувшем году в России продали 4,85 млн подержанных автомобилей – на 1,6% больше, чем в 2019 году. Самыми продаваемыми моделями б/у автомобилей стали Ford Focus, ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году было продано 53,8 тыс. новых автомобилей. Это на 9,5% меньше, чем годом ранее. По объемам продаж Кубань заняла пятое место в РФ.

Алексей Белянин