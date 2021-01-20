Кандидат на пост главы Минфина США хочет пересмотреть санкции

Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен хочет проанализировать американскую санкционную политику, если ее кандидатуру одобрят. Также она призывает законодателей «действовать масштабно» в контексте борьбы с пандемией коронавируса. Биржи США отреагировали ростом на эту новость. Вслед за ним утром подрос рынок акций РФ.

«Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкционной политики с тем, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом. <…> Санкции — критически важный инструмент для обеспечения кибербезопасности и борьбы с различными угрозами»,— сказала госпожа Йеллен на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса по рассмотрению ее кандидатуры (цитата по ТАСС).

Также она выступила за увеличение минимальной оплаты труда и помощь малому бизнесу. Бывший председатель Федеральной резервной системы США отметила, что бизнес страдает из-за пандемии.

Джанет Йеллен добавила, что Конгрессу необходимо «действовать мощно» и выделить значительные средства на борьбу с пандемией. «Без дальнейших серьезных действий мы рискуем оказаться перед продолжительной и болезненной рецессией, что впоследствии приведет к долгосрочному ущербу нашей экономике»,— отметила она.

Американские фондовые индексы выросли на этих заявлениях: Dow Jones Industrial Average вырос до 30930,52 пункта (+0,4%), S&P 500 вырос до 3798,91 пункта (+0,8%), Nasdaq Composite вырос до 13197,18 пункта (+1,5%).

Рынок акций РФ утром 20 января также открылся ростом. К 12:28 мск индекс Мосбиржи находится на уровне 3472,52 пунктов (+0,85%), индекс РТС — 1490,85 пунктов (+1,36%). Национальная валюта расстет к доллару и евро. Курс доллара — 73,3475 руб. (-0,33), курс евро — 88,9175 руб. (-0,42).

Инаугурация нового президента Джо Байдена пройдет сегодня, 20 января, примерно в 20:00 по московскому времени (полдень по местному). Действующий президент Дональд Трамп нарушил 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на церемонии.

О последних днях президентства Трампа — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».