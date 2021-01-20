Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 870 5G

Американская технологическая компания Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 870 5G, рассчитанный для использования во флагманских смартфонах с доступной ценой. Новый чип является упрощенной версией самого мощного на данный момент процессора Snapdragon 888.

Snapdragon 870 5G является развитием платформы Snapdragon 865. Главным отличием от Snapdragon 865+ стала увеличенная на 100 Мгц частота — Snapdragon 870 5G обладает частотой 3,2 Ггц. Новый чип также содержит модем Snapdragon X55 5G и графический процессор GPU Adreno 650, ранее использовавшиеся в Snapdragon 865+. Первые смартфоны на базе Snapdragon 870 появятся позже в первом квартале 2021 года. По слухам новый чип будет использоваться в новом смартфоне OnePlus 9, также Lenovo использует его в новой Motorola Edge S, а Xiaomi выпустит на нем Redmi K40.

Евгений Федуненко