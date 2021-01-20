Власти Томской области назвали призывы к шествию в поддержку Алексея Навального «провокацией»

Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных сообщил, что сторонники арестованного Алексея Навального «намеренно поздно подали уведомление» о проведении шествия в поддержку политика.

Акции в поддержку оппозиционера с требованием его освободить пройдут во всех городах России 23 января. В Сибири, помимо Томска, мероприятия проведут в Новосибирске, Кемерове, Красноярске и Барнауле.

«Уведомление о проведении публичного мероприятия было подано в администрацию города Томска во вторник, 19 января. Такое уведомление подается не ранее 15 и не позднее 10 дней до проведения мероприятия. Можно предположить, что организаторы намеренно подали уведомление поздно, зная, что им откажут»,— сказал господин Ильиных. По его словам, организаторы не укладываются в сроки подачи уведомления. Если шествие состоится, то оно будет считаться незаконным.

«Любые призывы к участию в акции — спланированная провокация»,— отметил заместитель губернатора.

Алексея Навального задержали 17 января после прибытия в Россию из Германии, где он с лета прошлого года проходил лечение после того, как его якобы отравили в Томске. Затем его перевезли в отдел полиции, где Химкинский суд избрал ему меру пресечения в виде 30 суток ареста. ФСИН заявила, что оппозиционер с конца декабря 2020 года находится в розыске «за многократное нарушение испытательного срока» по делу о хищениях в компании «Ив Роше».

Юлия Сасевич