Главные новости к утру 20 января

Президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением. Он сообщил, что готовится передать власть новой администрации. Инаугурация Джо Байдена пройдет в 20:00 по московскому времени.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал новые санкции США против «Северного потока-2» недобросовестной конкуренцией. По его мнению, Вашингтон пытается силой заставить Европу покупать американское сырье.

Вместе с тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена будет пытаться остановить строительство «Северного потока-2». Он надеется получить помощь от партнеров в Европе по этому вопросу.

Команда Джо Байдена хочет продлить ДСНВ, сообщил господин Блинкен. Он считает возможным, что договор продлят на пять лет. Кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин сообщил, что ДСНВ отвечает интересам нацбезопасности. О переговорах по ДСНВ

Что такое ДСНВ Читать далее

Посольство России направило ноту Госдепу из-за проблем со связью в генконсульстве в Нью-Йорке. Диппредставительство назвало ситуацию неприемлемой.

Германия продлевает карантин из-за коронавируса до 14 февраля, объявила канцлер Ангела Меркель. Кроме того, теперь жители ФРГ должны носить в общественном транспорте и магазинах медицинские маски или респираторы.

Сенат Италии выразил доверие правительству господина Конте. За проголосовали 156 человек, против — 140. Вопрос о доверии был поставлен после выхода партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия» из правящей коалиции. О политическом кризисе

О предстоящих 20 января важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.