Посольство России направило ноту Госдепу из-за проблем со связью в генконсульстве

Посольство России в США назвало неприемлемой ситуацию с отключением телефонной связи в генконсульстве России в Нью-Йорке. Оно направило ноту Госдепу для устранения проблемы. Утверждается, что генконсульство также направило запрос во американское ведомство, но Госдеп ранее заявлял, что его о проблеме не проинформировали.

«В связи с отключением телефонной связи в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке... направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения… Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую»,— говорится в сообщении посольства в Facebook. Диппредставительство отмечает проблемы соотечественников при получении консульских услуг.

Компания Verizon, которая предоставляет услуги связи в генконсульстве сообщила, что специалисты работают над восстановлением связи. «Наши инженеры осведомлены о ситуации и работают, чтобы восстановить связь в кратчайшие сроки»,— сообщил менеджер компании Крис Сэрико «РИА Новости». Он не уточнил, в чем причина неполадок.

Ранее генконсульство в Нью-Йорке сообщило, что с 18 января «американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии». Также наблюдаются перебои с интернетом. Госдепартамент США сообщил, что российские власти не информировали американское ведомство об отключении связи. Вашингтон рекомендовал обратиться к компании, которая предоставляет им соответствующие услуги.