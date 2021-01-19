Компьютеры для ФСИН прошли судебную аттестацию

Тушинский райсуд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителя новосибирского отделения Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН РФ Игоря Шайкова, его заместителя Андрея Краснюкова, а также главы новосибирского филиала ФГУП «НТЦ "Атлас"» Игоря Раскинда. По данным следствия, господа Шайков и Краснюков закупили в «Атласе» для пенитенциарного ведомства крупную партию компьютеров на 160 млн руб., которые не соответствовали требованиям информационной безопасности. Суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно. Также пять лет получил и господин Раскинд. При этом суд удовлетворил иск ФСИН и обязал осужденных солидарно возместить всю сумму ущерба по делу.

Оглашение приговора заняло чуть более пяти часов. Все участники процесса соблюдали противоэпидемиологические меры предосторожности, в частности пользовались масками и перчатками. Суд признал всех подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом он снял с экс-руководителей новосибирского отделения ГЦИТОиС обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), посчитав, что действия обвиняемых полностью покрываются «мошеннической» статьей Уголовного кодекса.

Андрей Краснюков и Игорь Раскинд получили по пять лет колонии общего режима, Игорь Шайков — на год больше. Кроме того, суд запретил осужденным после освобождения в течение двух лет занимать должности, «связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий». Также был удовлетворен иск ФСИН России о солидарном взыскании с фигурантов дела в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного пенитенциарному ведомству, 160,358 млн руб.

Напомним, в прениях прокуратура просила приговорить Игоря Шайкова и Андрея Краснюкова соответственно к семи и шести годам колонии общего режима, а Игоря Раскинда — к пяти годам.

Как ранее сообщал “Ъ”, в основу обвинения была положена история с договором, который в 2015 году ФСИН РФ в лице новосибирского отделения ГЦИТОиС, которое возглавлял Игорь Шайков, заключила с руководителем новосибирского филиала ФГУП «НТЦ "Атлас"». Документ предусматривал поставку для нужд тюремного ведомства порядка 1,5 тыс. компьютеров на сумму 160,358 млн руб. Все они должны были поступить в Москву, в распоряжение центральной базы материально-технического и военного снабжения ФСИН России. Но перед этим ФГУП «НТЦ "Атлас"» должно было исследовать технику на защищенность содержащейся в ней информации. Выполнение этого требования обеспечивалось установкой в компьютерах так называемых генераторов шума, исключающих считывание информации на расстоянии. Однако следствие посчитало, что этого сделано не было. Кроме того, по мнению правоохранителей, компьютеры были приобретены по заведомо завышенной цене.

Фигуранты дела и их защитники в суде категорически отвергали все обвинения и требовали оправдательного приговора.

Так, подсудимые утверждали, что определить пригодность компьютеров для использования во ФСИН можно только при их аттестации, в ходе которой требуется определить конкретные места их установки и, соответственно, потенциальную возможность считывания с них информации.

В подтверждение этой позиции адвокаты, в частности, ссылались на заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), где говорилось о возможности использования спорной техники после ее аттестации. Кстати, это подтвердил и вызванный в суд один из руководителей ФСТЭК, давший положительный отзыв на всю закупленную партию оборудования.

Оспаривала защита и данные обвинения о том, что компьютерное оборудование было приобретено у ФГУПа по завышенной цене. Адвокаты также отмечали, что подсудимым вменяется в вину ущерб в размере стоимости всей партии приобретенных компьютеров, между тем 469 из них уже прошли аттестацию и успешно применяются в системе ФСИН.

«Судья согласилась с доказательствами обвинения, а наши признала недопустимыми,— сказал “Ъ” после судебного заседания адвокат Игоря Раскинда Александр Шорохов.— Якобы они предоставлялись экспертами, выступавшими со стороны защиты, не должным образом — в виде незаверенных фотокопий. Из-за чего недействительными были признаны и выводы экспертов из ФСТЭК, в которых говорилось о возможности использования спорной техники после ее аттестации. Однако мы не согласны с таким подходом суда, поскольку в законе не сказано, что фотокопия документа должна быть заверена». Господин Шорохов добавил, что приговор «будет обязательно обжалован» и что этот вопрос адвокаты уже согласовали со своими подзащитными.

Алексей Соковнин