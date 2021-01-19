В Краснодарском крае от COVID-19 за сутки умерли 20 человек

По данным на 19 января 2021 года, в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции скончались 20 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Это повторение максимального показателя, зафиксированного 16 января 2021 года.

Известно, что всем пациентам диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелого течения, кроме того, у них имелись сопутствующие заболевания.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Краснодаре: здесь от COVID-19 умерли восемь пациентов. Три человек скончались в ККБ№1, по два – в специализированной краевой инфекционной больнице и краевом госпитале ветеранов войн. Один заболевший умер в ККБ №2.

Кроме того, по два человека умерли в Крымской ЦРБ и инфекционной больнице №2 в Сочи. По одному летальному случаю зафиксировано в Северской, Тихорецкой, Темрюкской, Усть-Лабинской, Красноармейской ЦРБ, а также в городской больнице Анапы, Горячего Ключа и Туапсинской районной больнице №1.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 19 января в Краснодарском крае выявили 197 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных случаев достигло 31 364. Продолжают лечение 8232 заболевших, выздоровели и выписаны 21 894, в т.ч. 277 — за последние сутки.

Сутками ранее в регионе умерло 18 человек.

Алексей Белянин